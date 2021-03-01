В Календаре прививок Украины предусмотрена вакцинация против 10 болезней. Когда их необходимо делать, сколько это стоит и можно ли вакцинироваться против других заболеваний – читайте в материале.

Вакцинация является самым современным и эффективным методом профилактики многих болезней. Массовый отказ от прививок может спровоцировать вспышку любой из следующих инфекций, особенно опасно для уязвимых слоев населения.

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Вакцинация согласно календарю прививок

Когда нужно прививать ребенка и сколько это стоит

Против туберкулеза (БЦЖ) 1 раз – на 3 – 5 сутки жизни. Против гепатита B вакцинируют трижды – сначала в 1 сутки от рождения, а потом через 2 и 6 месяцев. Против кори, паротита и краснухи делают 2 прививки – в 12 месяцев от роду и в 6 лет. Прививки против дифтерии и столбняка выполняют в 2, 4, 6, 18 месяцев от роду. Впоследствии ребенка вакцинируют еще раз в 6 лет. После чего ревакцинацию следует проводить каждые 10 лет в течение жизни. Против коклюша прививки следует делать на 2, 4 и 6 месяце жизни. Против полиомиелита вакцинируют на 2, 4, 6 и 18 месяцах жизни, а затем повторяют прививку в 6 и 14 лет. А вот от гемофильной инфекции прививки делают в 2, 4 и 12 месяца от роду.

Вакцины против этих болезней закупают за государственные средства. Бесплатно вакцинироваться за календарем прививок или наверстать пропущенные прививки могут все дети до 18 лет.

Что делать, если ребенок пропустил вакцину

Если график прививок сместился, нужно обратиться к педиатру или семейному врачу. Для вашего ребенка составят новый график, чтобы закончить все пропущенные прививки в ближайшие сроки.

Важно понимать, что отсрочка вакцинации создает дополнительную опасность для ребенка. Врач может назначить несколько вакцин на один день и это абсолютно нормально. Ведь в случае отклонения от календаря прививок, несколько вакцин не только можно, но даже желательно провести одновременно. Это не только сведет к минимуму количество походов в больницу и убережет ребенка от встречи с потенциальными возбудителями инфекции, но и ослабит психологическую нагрузку на него.



Календарь профилактических прививок

Вакцинация взрослых: какие вакцины необходимы и куда обращаться

Взрослые должны проходить ревакцинацию против дифтерии и столбняка каждые 10 лет. Это также совершенно бесплатно.

Но если человек хочет сделать прививку от других болезней и не находится в группе риска, к примеру, не медицинский работник, то за нее придется заплатить.

В 90-х не было вакцины против гепатита B: что делать, если у вас нет этой прививки

Иммунитет против гепатита B может уберечь человека от таких опасных осложнений, как цирроз и рак печени. Прививки рекомендуют провести каждому взрослому, если его не вакцинировали в детстве.

Если вы не уверены, делали ли вам прививку и хотите это выяснить – обратитесь к семейному врачу. Он обследует вас и при необходимости назначит лабораторные исследования на антитела. Это поможет выяснить, делали ли вам прививку против гепатита. Но людям от 18 лет придется заплатить за вакцину из собственного кошелька.



Не стесняйтесь обратиться к врачу, если пропустили прививку / Фото: Unsplash

Дополнительные вакцины против болезней, которых нет в графике прививок

В Украине можно провакцинироваться от болезней, которые не входят в Календарь профилактических прививок. В частности против: гриппа, гепатита A, вируса папилломы человека (чтобы уберечься от рака шейки матки), пневмококка, менингококка и так далее.

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В случае наличия препараты против различных инфекций можно приобрести за собственные деньги в аптеках или в частных медицинских учреждениях.

Вакцинация против коронавируса SARS-CoV-2

23 февраля в Украине стартовала вакцинация против коронавируса. Она происходит в стране в 5 этапов. COVID-вакцины еще не вышли на коммерческий рынок, поэтому приходится ожидать своей очереди. Люди, которые будут вакцинироваться по соглашению с НСЗУ, получат прививки бесплатно.

Записаться в очередь можно через своего семейного врача или с помощью приложения "Дия".



Главное о вакцинации в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

По состоянию на 1 марта в Украине вакцинируют только медицинских работников и военных в зоне ООС. И пока в страну прибыла только одна вакцина – Covishield.

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Что известно о вакцине Covishield

Источник: Serum Institute of India

Препарат разработали ученые из Оксфордского университета совместно с компанией AstraZeneca. Ее отпускают на мощностях Института сыворотки Индии (Serum Institute of India) – крупнейшего в мире производителя вакцин.

В основе препарата – ослабленная версия вируса простуды (аденовируса) шимпанзе. Его модифицировали, чтобы он был похож на SARS-CoV-2, но от него нельзя заболеть.

Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела и настраивает ее для атаки коронавирусного возбудителя в случае инфицирования SARS-CoV-2.

Международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали эффективность вакцины на 90% в случае, если людям вводили половину, а затем полную дозу вакцины. Эффективность против тяжелых случаев болезни составляет около 100%.

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