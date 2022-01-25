В календаре прививок Украины предусмотрена вакцинация против 10 болезней. Вакцины закупает государство за собственные средства.

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Календарь прививок ребенка: против чего и когда вакцинируют

Против туберкулеза (БЦЖ) прививают 1 раз – на 3 – 5 сутки жизни.

прививают 1 раз – на 3 – 5 сутки жизни. Против гепатита B вакцинируют трижды – в первые сутки от рождения, а затем через 2 и 6 месяцев.

вакцинируют трижды – в первые сутки от рождения, а затем через 2 и 6 месяцев. Против кори, паротита и краснухи делают 2 укола – в 12 месяцев от роду и в 6 лет.

делают 2 укола – в 12 месяцев от роду и в 6 лет. Против дифтерии и столбняка вакцинируют в 2, 4, 6, 18 месяцев от роду, а затем еще раз в 6 лет. После чего ревакцинацию следует проводить каждые 10 лет в течение жизни.

вакцинируют в 2, 4, 6, 18 месяцев от роду, а затем еще раз в 6 лет. После чего ревакцинацию следует проводить каждые 10 лет в течение жизни. Против коклюша прививку необходимо делать на 2, 4 и 6 месяцах жизни.

прививку необходимо делать на 2, 4 и 6 месяцах жизни. Против полиомиелита вакцинируют на 2, 4, 6 и 18 месяцах жизни, а затем повторяют прививки в 6 и 14 лет.

вакцинируют на 2, 4, 6 и 18 месяцах жизни, а затем повторяют прививки в 6 и 14 лет. Против гемофильной инфекции – в 2, 4 и 12 месяца от роду.

Обратите внимание: Все дети в возрасте до 18 лет могут пройти вакцинацию по календарю прививок бесплатно. За вакцины не нужно платить даже в том случае, если ребенок пропустил прививку. Но если график прививок сместился, обратитесь к педиатру или семейному врачу, чтобы малышам составили новый график.

Календарь профилактических прививок

Можно ли делать несколько прививок в один день

В случае отклонения от календаря прививок, врач может назначить несколько вакцин на один день и этого не стоит бояться. Это делается для того, чтобы свести к минимуму количество походов в больницу, что может уберечь ребенка от встречи с потенциальными возбудителями инфекции. Кроме этого, это убережет нервы вам и малышу, который может нервничать во время похода в больницу.

Вакцинация взрослых: все, что стоит знать

Согласно календарю прививок, от 6-летнего возраста каждый человек должен проводить ревакцинацию против дифтерии и столбняка каждые 10 лет. Это предусмотрено в госбюджете и абсолютно бесплатно.

Что касается вакцинации против других болезней, то для обычных людей, которые не находятся в группе риска (к примеру, не являются медицинскими работниками), за прививку нужно будет платить из собственного кошелька.

Не стесняйтесь обратиться к врачу, если пропустили прививку / Фото: Unsplash

Советуем отдельно обратить внимание на то, что в 90-х годах не было вакцины против гепатита B. Прививку рекомендуют провести каждому взрослому, если его не вакцинировали в детстве, ведь иммунизация от этого недуга может защитить от таких опасных осложнений, как цирроз и рак печени.

Если вы не уверены, делали ли вам прививки – обратитесь к семейному врачу. Он проведет необходимые обследования и при необходимости назначит лабораторные исследования на антитела.