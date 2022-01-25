Календарь прививок от Минздрава: когда вакцинироваться детям и взрослым
Источник:Минздрав
С 1 февраля 2022 года в Украине стартует кампания по прививке от полиомиелита детей, которые не были вакцинированы вовремя. Поэтому мы решили напомнить о календаре обязательных прививок, который утвердил Минздрав.
В календаре прививок Украины предусмотрена вакцинация против 10 болезней. Вакцины закупает государство за собственные средства.
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Календарь прививок ребенка: против чего и когда вакцинируют
- Против туберкулеза (БЦЖ) прививают 1 раз – на 3 – 5 сутки жизни.
- Против гепатита B вакцинируют трижды – в первые сутки от рождения, а затем через 2 и 6 месяцев.
- Против кори, паротита и краснухи делают 2 укола – в 12 месяцев от роду и в 6 лет.
- Против дифтерии и столбняка вакцинируют в 2, 4, 6, 18 месяцев от роду, а затем еще раз в 6 лет. После чего ревакцинацию следует проводить каждые 10 лет в течение жизни.
- Против коклюша прививку необходимо делать на 2, 4 и 6 месяцах жизни.
- Против полиомиелита вакцинируют на 2, 4, 6 и 18 месяцах жизни, а затем повторяют прививки в 6 и 14 лет.
- Против гемофильной инфекции – в 2, 4 и 12 месяца от роду.
Календарь профилактических прививок
Можно ли делать несколько прививок в один день
В случае отклонения от календаря прививок, врач может назначить несколько вакцин на один день и этого не стоит бояться. Это делается для того, чтобы свести к минимуму количество походов в больницу, что может уберечь ребенка от встречи с потенциальными возбудителями инфекции. Кроме этого, это убережет нервы вам и малышу, который может нервничать во время похода в больницу.
Вакцинация взрослых: все, что стоит знать
Согласно календарю прививок, от 6-летнего возраста каждый человек должен проводить ревакцинацию против дифтерии и столбняка каждые 10 лет. Это предусмотрено в госбюджете и абсолютно бесплатно.
Что касается вакцинации против других болезней, то для обычных людей, которые не находятся в группе риска (к примеру, не являются медицинскими работниками), за прививку нужно будет платить из собственного кошелька.
Не стесняйтесь обратиться к врачу, если пропустили прививку / Фото: Unsplash
Советуем отдельно обратить внимание на то, что в 90-х годах не было вакцины против гепатита B. Прививку рекомендуют провести каждому взрослому, если его не вакцинировали в детстве, ведь иммунизация от этого недуга может защитить от таких опасных осложнений, как цирроз и рак печени.
Если вы не уверены, делали ли вам прививки – обратитесь к семейному врачу. Он проведет необходимые обследования и при необходимости назначит лабораторные исследования на антитела.