Калории и суточные ритмы: нашли новые ключи к долголетию

Ученые скрестили две идеи: снижение потребления калорий и соблюдение циркадных ритмов, что увеличило продолжительность жизни. Но, к сожалению, пока только мышам.

В исследовании, проведенном на сотнях мышах в течение четырех лет, низкокалорийная диета сама по себе продлила жизнь на 10 процентов. Но кормление мышей только в ночное время, когда мыши наиболее активны, увеличило этот показатель до 35 процентов.

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Пока не до конца понятно, поможет ли это людям

Эта комбинация – низкокалорийная диета плюс питание в ночное время – добавила дополнительные девять месяцев к типичной двухлетней продолжительности жизни лабораторных животных. Для людей аналогичный план ограничивал бы прием пищи дневными часами и прибавил бы более 25 лет жизни, но полученные результаты нельзя транслировать непосредственно.

Десятилетия исследований показали, что ограничение калорий действительно увеличивает продолжительность жизни животных, от червей и мух до мышей, крыс и приматов (за исключением высших узконосых обезьян). Эти эксперименты свидетельствуют и о снижении массы тела, и о других положительных эффектах, включая улучшение регуляции уровня глюкозы, снижение АД и уменьшение проявлений воспаления.

Ученые только начинают понимать, как ограничение калорий замедляет старение на клеточном и генетическом уровне. По мере старения животных гены, связанные с воспалением, становятся активнее, а гены, регулирующие обмен веществ – меньше. Это исследование показало, что ограничение калорий, особенно в ночной период активности мышей, помогло компенсировать эти генетические изменения.

Как происходило исследование

Авторы разместили сотни мышей в клетках с автоматическими кормушками, чтобы контролировать, когда и сколько каждая мышь ела за всю свою жизнь. Некоторые из животных могли есть столько, сколько хотели, тогда как другие ограничивали свои калории на 30 – 40 процентов. А еще другие сидели на диетах с ограничением калорий, питались по разным графикам. Ученые обнаружили, что мыши, получавшие низкокалорийную пищу ночью, жили дольше всего.

Результаты показывают, что ограниченное по времени питание оказывает положительное влияние на организм, даже если оно не способствует снижению массы тела. Авторы отмечают, что исследование действительно не выявило отличий в массе тела у мышей с разным режимом питания – однако оказались "глубокие отличия в продолжительности жизни".

Также исследователи намерены сосредоточиться на поиске лекарства, которое могло бы имитировать полезный эффект такого режима питания, ускоряя или замедляя циркадные ритмы в зависимости от потребности. И тогда планируют проверить, будет ли эффективна такая терапия для людей.