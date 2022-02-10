Болезни, передаваемые через загрязненную воду, впервые обнаружили в Юго-Западном и Центральном регионах в конце октября 2021 года.
К слову В Великобритании обнаружили редкий вирус Ласса: чем он опасен
Однако затем, как сообщили местные власти, болезнь распространилась еще на 3 региона.
К началу 2022 года холерой уже заболели 1 102 человека. К сожалению, из них 32 умерших. Об этом сообщил министра здравоохранения страны Манауда Малачи.
Эпидемия в Камеруне
Вспышки холеры, сопровождающейся острой формой диареи, происходят в Камеруне периодически.
Последнюю эпидемию в стране зарегистрировали в 2020 году. Она продолжалась с января по август. Тогда умерло 66 человек.
Это острая диарейная инфекция, которая возникает при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae. Обычно это следствие плохой санитарии. Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку. Люди заражаются, когда едят пищу или пьют воду, которые содержат патоген.
Без надлежащего лечения холера может привести к смерти.
Полезные факты о холере
- На протяжении истории этот недуг выкашивал людей и вызвал 7 глобальных эпидемий.
- По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире фиксируют от 1,3 до 4 миллионов случаев заболевания.
- От холеры продолжают умирать по меньшей мере от 21 до 143 тысяч человек.
- Вместе с тем холеру можно вылечить антибиотиками и гидратацией.
Стоит взглянуть – что известно о холере и как впитаться: видео