В Камеруне вспышка "древней болезни" унесла жизни 32 человек

Человечеству и по сей день холера доставляет проблемы. Недавно вспышка произошла в центрально-западном африканском государстве Камерун.

Болезни, передаваемые через загрязненную воду, впервые обнаружили в Юго-Западном и Центральном регионах в конце октября 2021 года.

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Однако затем, как сообщили местные власти, болезнь распространилась еще на 3 региона.

К началу 2022 года холерой уже заболели 1 102 человека. К сожалению, из них 32 умерших. Об этом сообщил министра здравоохранения страны Манауда Малачи.

Эпидемия в Камеруне

Вспышки холеры, сопровождающейся острой формой диареи, происходят в Камеруне периодически.

Последнюю эпидемию в стране зарегистрировали в 2020 году. Она продолжалась с января по август. Тогда умерло 66 человек.

Холера – что это? Это острая диарейная инфекция, которая возникает при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae. Обычно это следствие плохой санитарии. Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку. Люди заражаются, когда едят пищу или пьют воду, которые содержат патоген. Без надлежащего лечения холера может привести к смерти.

​Полезные факты о холере

На протяжении истории этот недуг выкашивал людей и вызвал 7 глобальных эпидемий.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире фиксируют от 1,3 до 4 миллионов случаев заболевания.

От холеры продолжают умирать по меньшей мере от 21 до 143 тысяч человек.

Вместе с тем холеру можно вылечить антибиотиками и гидратацией.

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