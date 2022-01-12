Ученые обнаружили, что несколько каннабиноидных кислот связываются с белком SARS-CoV-2 и блокируют важный этап развития, который вирус использует для заражения людей.

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Каннабис против коронавируса

Каннабигеролиновая кислота, или CBGA, и каннабидиолиновая кислота, CBDA, соединяются со спайк-белоком. Именно против него направлены все существующие вакцины и терапия антителами.

Эти каннабиноидные кислоты в большом количестве содержится в конопле и во многих экстрактах конопли. Это не наркотические вещества и они не содержат психоактивных ингредиентов марихуаны, поэтому безопасны для людей. И наше исследование показало, что они были одинаково эффективны против всех вариантов SARS-CoV-2, включая варианты Дельта и Омикрон,

– отметили ученые.

Как каннабис защищает от заражения коронавирусом

SARS-CoV-2 состоит из шипов, оболочки, мембраны и нуклеокапсида – 16 неструктурных белков и несколько вспомогательных белков. Вирус попадает в организм путем прививки шипов и рецепторами на поверхности клеток ACE2.

Кислоты из конопли блокируют взаимодействие вирус-рецептора. Поэтому их можно использовать для предотвращения заражения клеток человека вирусными частицами. Кислоты связываются с белками-шипами, поэтому они не могут связываться с ферментом ACE2, который в большом количестве содержится на внешней мембране эндотелиальных клеток в легких и других органах.

Ранее ученые описали уникальный случай самолечения рака легких – женщина из Британии добилась регрессии опухоли употребляя лишь масло из каннабиса. Она отказалась от всех традиционных методов лечения и ежедневно курила сигареты.

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