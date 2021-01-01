Канада планирует ввести необходимость предоставления отрицательного результата теста на COVID-19. Это будет касаться всех, кто приезжает в страну.

Такую информацию рассказал во время пресс-конференции в Оттаве министр межправительственных отношений Канады Доминик Леблан. Об этом сообщает 24 канал.

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Обязательный ПЦР-тест

По его словам, ПЦР-тест должен быть сделан за 3 дня до прибытия в Канаду. Ожидают, что новые правила начнут действовать в течение этой недели.

В то же время министр общественной безопасности Канады Билл Блэр подчеркнул, что новое требование не заменяет обязательного двухнедельного карантина для всех, кто приезжает в Канаду из-за рубежа.

Это не альтернатива карантину, а дополнительная мера безопасности,

- отметил Блэр.

Он подчеркнул, что правительство Канады призывает отказаться от международных путешествий во времена пандемии.

Не будет заменять карантин

Однако новое ограничение не будет заменять обязательный двухнедельный карантин для всех, кто приезжает в Канаду. Блэр отметил: "Федеральное или любое другое правительство в Канаде не может помешать канадцам путешествовать, однако мы призываем воздержаться от всех неважных путешествий."

Отметим! Со 2 января Норвегия вводит обязательное тестирование на коронавирус для всех, кто прибывает в страну.

Также он сказал: "Если вы все же вынуждены путешествовать, помните, что по возвращении в Канаду должны следовать указаниям и находиться в карантине 14 дней. Это не только правильный поступок, но и требование закона, за несоблюдение которого могут быть серьезные последствия".

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