Канада прекратила использование вакцины против коронавируса AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет из-за риска образования тромбов, а власти Берлина прекратили прививать пациентов старше 60 лет.

Что говорят в Канаде о вакцине AstraZeneca

Заместитель главы Национального консультативного комитета по иммунизации Шелли Дикс заявила, что с учетом потенциальных рисков существует значительная неопределенность относительно пользы вакцинации AstraZeneca для взрослых людей в возрасте до 55 лет.

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Канадские врачи информируют, что вероятность тромбоза у тех, кто вакцинировался препаратом AstraZeneca, составляет 1 к 100 тысячам. Ранее считалось, что этот побочный эффект наблюдается в одном случае из миллиона.

Неделей ранее Минздрав Канады разместил на этикетке вакцины AstraZeneca предупреждение о риске возникновения тромбов после прививки.

Реакция Германии на новости о побочных эффектах от препарата AstraZeneca

Информация взята из Интерфакс-Украина

Власти Берлина прекратили вакцинировать пациентов старше 60 лет вакциной от коронавируса AstraZeneca. Сенатор по вопросам здравоохранения федеральной земли Дилек Калайчи заявила, что решение принято в превентивном порядке, ссылаясь на новые данные о возможных побочных эффектах препарата.

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