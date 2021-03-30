Канада и Германия приостановили использование вакцины AstraZeneca
Канада прекратила использование вакцины против коронавируса AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет из-за риска образования тромбов, а власти Берлина прекратили прививать пациентов старше 60 лет.
Источник:Associated Press
Что говорят в Канаде о вакцине AstraZeneca
Заместитель главы Национального консультативного комитета по иммунизации Шелли Дикс заявила, что с учетом потенциальных рисков существует значительная неопределенность относительно пользы вакцинации AstraZeneca для взрослых людей в возрасте до 55 лет.
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Канадские врачи информируют, что вероятность тромбоза у тех, кто вакцинировался препаратом AstraZeneca, составляет 1 к 100 тысячам. Ранее считалось, что этот побочный эффект наблюдается в одном случае из миллиона.
Неделей ранее Минздрав Канады разместил на этикетке вакцины AstraZeneca предупреждение о риске возникновения тромбов после прививки.
Реакция Германии на новости о побочных эффектах от препарата AstraZeneca
Информация взята из Интерфакс-Украина
Власти Берлина прекратили вакцинировать пациентов старше 60 лет вакциной от коронавируса AstraZeneca. Сенатор по вопросам здравоохранения федеральной земли Дилек Калайчи заявила, что решение принято в превентивном порядке, ссылаясь на новые данные о возможных побочных эффектах препарата.
Вакцина AstraZeneca: главное
- Вакцину разработали ученые из Оксфордского университета совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca.
- В основе препарата – ослабленная версия вируса простуды (аденовируса) шимпанзе. Его модифицировали таким образом, чтобы он был похож на SARS-CoV-2, но от него можно было заболеть. Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела и настраивает ее для атаки коронавирусного возбудителя в случае инфицирования SARS-CoV-2.
- Средняя эффективность препарата составляет 76% против симптоматических случаев COVID-19 и около 100% против тяжелой формы болезни.
- На территории ЕС компания AstraZeneca имеет только 2 завода. Поэтому для наращивания мощностей производства она заключила 4 сублицензионные партнерские соглашения с производителями вакцин в Индии, Китае, Южной Корее и России.
- Вакцину, которую поставляют в Украину, производят на мощностях Института сыворотки Индии (Serum Institute of India) – крупнейшего в мире производителя вакцин. Это та самая вакцина, которую разработали ученые из Оксфорда. Институт сыворотки Индии добавил лишь свое локальное название – Covishield. AstraZeneca ручаются за качество препарата. На всех этапах производственного процесса AstraZeneca и Институт сыворотки Индии проводят контроль качества.
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