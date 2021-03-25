Канада в инструкцию к вакцине AstraZeneca добавила предупреждение о тромбах
Министерство здравоохранения Канады выпустило инструкцию для медиков и тех, кого вакцинируют, с потенциально возможными побочными реакциями после прививки препаратом AstraZeneca.
Источник:Минздрав Канады
Очень редкие случаи
В ведомстве отметили, что указали информацию об "очень редких случаях возникновения тромбов".
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Министерство здравоохранения Канады обновило описание продукта, или этикетку для вакцин от COVID-19 AstraZeneca и COVISHIELD, указав информацию об очень редких случаях возникновения тромбов, которые связаны с низким уровнем тромбоцитов после прививки вакциной AstraZeneca,
– говорится в сообщении.
Такое решение приняли после совместного анализа соответствующих данных с европейским регулятором. Минздрав Канады также выпустил инструкцию для медиков и тех, кого вакцинируют, по наблюдению за потенциально возможными симптомами после прививки.
Минздрав Канады отмечает, что "вакцина AstraZeneca по-прежнему безопасна и эффективна для защиты от COVID-19", и призывает граждан вакцинироваться доступными в стране препаратами.
Что известно о вакцине AstraZeneca
- Накануне клинические испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca в США продемонстрировали эффективность и безопасность препарата, в том числе отсутствие повышенного риска образования тромбов.
- Согласно выводам ученых, разработанная AstraZeneca и Оксфордским университетом вакцина, показала эффективность в 79% случаев. Препарат обеспечивает 100%-ю защиту от тяжелого или критического течения заболевания и госпитализации.
- Во время испытаний также не обнаружили повышенного риска тромбоза.
- 11 европейских стран за неделю приостановили использование вакцины AstraZeneca. Речь шла о вероятных побочных эффектах, в частности образовании тромбов.
- На упреки разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата.
- ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию этим препаратом.
- Европейское агентство лекарственных средств признало вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной.
- После новых рекомендаций, почти все страны возобновили использование вакцины.
- Вакцину совместно разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca. В разных документах ее можно найти под названиями ChAdOx1 nCoV-19 или AZD1222.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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