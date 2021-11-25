Чтобы лишить страха детей перед уколами, медики приняли дополнительные меры. Так, маленьким пациентам предлагают цветные наклейки, на перегородках между медпунктами изображены единороги и хоккеисты.

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В холле есть даже собака, которую можно погладить. Также медики проводят с детьми более длительный разговор, чем со взрослыми.

На самом деле я не был напуган, но я был в стрессе,

– признался 10-летний Виктор, сжимая в руках раскраску со словами "Браво, вы получили свою вакцину".

Его мать Матильда объяснила, что он чувствовал себя не в своей тарелке, являясь единственным, кто еще не вакцинировался против COVID-19 в семье. Для нее вакцинация сына имела смысл, поскольку вместе с ними проживают пожилые родители.

Премьер Квебека Франсуа Лего сообщил, что в среду всего через несколько часов на вакцинацию записали 115 300 детей.

В соседнем Онтарио тоже уже начали прививать детей. Самая густонаселенная провинция Канады – Торонто – официально начнет свою кампанию в четверг.

Это впервые в Канаде и начало того, что тысячи детей в Торонто получат лучшую защиту от COVID-19 в ближайшие недели,

– говорится в заявлении мэра Торонто Джона Тори.

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