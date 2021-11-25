Канада начала COVID-вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет
Источник:MedicalXpress
Канада начала иммунизацию против коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Ранее вакцинацию в этой возрастной группе начали Израиль и США.
Чтобы лишить страха детей перед уколами, медики приняли дополнительные меры. Так, маленьким пациентам предлагают цветные наклейки, на перегородках между медпунктами изображены единороги и хоккеисты.
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В холле есть даже собака, которую можно погладить. Также медики проводят с детьми более длительный разговор, чем со взрослыми.
На самом деле я не был напуган, но я был в стрессе,
– признался 10-летний Виктор, сжимая в руках раскраску со словами "Браво, вы получили свою вакцину".
Его мать Матильда объяснила, что он чувствовал себя не в своей тарелке, являясь единственным, кто еще не вакцинировался против COVID-19 в семье. Для нее вакцинация сына имела смысл, поскольку вместе с ними проживают пожилые родители.
Премьер Квебека Франсуа Лего сообщил, что в среду всего через несколько часов на вакцинацию записали 115 300 детей.
В соседнем Онтарио тоже уже начали прививать детей. Самая густонаселенная провинция Канады – Торонто – официально начнет свою кампанию в четверг.
Это впервые в Канаде и начало того, что тысячи детей в Торонто получат лучшую защиту от COVID-19 в ближайшие недели,
– говорится в заявлении мэра Торонто Джона Тори.
Вакцинация против коронавируса в Канаде: основное
- В Канаде один из самых высоких показателей вакцинации против COVID-19 в мире: более 85% людей в возрасте от 12 лет уже полностью иммунизированы против болезни.
- В стране одобрили 4 препарата: Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson.