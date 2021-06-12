Канада отказалась вакцинировать население препаратом Johnson & Johnson

В Канаде отказались использовать для иммунизации населения более 300 тысяч доз вакцины против COVID-19 компании Johnson & Johnson. Их страна получила в апреле 2021 года.
Причиной решения стали опасения по производству препарата в лаборатории США. Партию вакцины поместили на карантин сразу по прибытию в Канаду.
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Это произошло потому, что вещество в соответствующих средствах производят на заводе Emergent BioSolutions в Балтиморе, где возникли проблемы с контролем за качеством продукции.
"Министерство здравоохранения Канады не будет распространять полученные инвентарные запасы с целью защиты здоровья и безопасности канадцев", – отметили в Минздраве Канады.
В то же время власть страны отметила, что полученную партию вакцины изготовили "одновременно с загрязненными дозами", и невозможно определить, соответствует ли она необходимым стандартам.
Отказ от вакцин Johnson & Johnson: коротко
- В начале апреля 2021 года компания Johnson & Johnson утилизирует более 15 миллионов доз вакцины, которую изготовили на заводе в Балтиморе. Причина – на заводе случайно смешали ингредиенты соответствующей вакцины и препарата AstraZeneca.
- Впоследствии в США прекратили вакцинацию соответствующим препаратом из-за случаев тромбоза.
- Johnson & Johnson также отложила поставки вакцины в Европейский Союз.