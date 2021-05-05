Вакцина компанії Pfizer/BioNTech стала першою у Канаді, яку дозволили вводити дітям.

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Міністерство охорони здоров'я країни прийняло рішення на основі даних третього етапу клінічних випробувань на дітей цього віку.

Департамент визначив, що ця вакцина безпечна та ефективна при застосуванні у цій молодшій віковій групі,

– заявив радник міністерства.

Зауважимо, що раніше Канада вже дозволила використовувати вакцину Pfizer людям старше 16 років. У країні зафіксовано понад 1,2 мільйона випадків інфікування коронавірусом, і близько 20% від них були у людей віком до 19 років.

У березні минулого року Pfizer заявив, що початкові результати випробувань вакцини у дітей у віці від 12 до 15 років показали 100% ефективність та сильну імунну відповідь. Додамо, що три інші авторизовані у Канаді вакцини (AstraZeneca, Moderna та Johnson & Johnson) можуть вводитися лише людям, старшим 18 років.