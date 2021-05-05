Вакцина компании Pfizer / BioNTech стала первой в Канаде, которую позволили вводить детям.

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Министерство здравоохранения страны приняло решение на основе данных третьего этапа клинических испытаний на детях этого возраста.

Департамент определил, что эта вакцина безопасна и эффективна при применении в этой младшей возрастной группе,

– заявил советник министерства.

Заметим, что ранее Канада уже позволила использовать вакцину Pfizer людям старше 16 лет. В стране зафиксировано более 1,2 миллиона случаев инфицирования коронавирусом, и около 20% из них были у людей в возрасте до 19 лет.

В марте прошлого года Pfizer заявил, что первоначальные результаты испытаний вакцины у детей в возрасте от 12 до 15 лет показали 100% эффективность и сильный иммунный ответ. Добавим, что три другие авторизованные в Канаде вакцины (AstraZeneca, Moderna и Johnson&Johnson) могут вводиться только людям старше 18 лет.