Министерство здравоохранения Канады заявило населению, что вакцина против коронавирусной инфекции компании AstraZeneca безопасна.

Напомним, Дания и Норвегия временно приостановили ее использование из-за возможных побочных эффектов. В Австрии после вакцинации умерла 49-летняя медсестра, а в Дании 60-летняя женщина. Причиной смертей стал тромбоз.

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Министерство здравоохранения Канады информировано о сообщениях, касающихся нежелательных явлений в Европе после иммунизации вакциной от COVID-19 AstraZeneca, и хотело бы заверить канадцев в том, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски,

– заявили в Минздраве.

В целом Канада заказала 20 миллионов доз вакцины AstraZeneca, а также должна получить 1,9 миллиона доз препарата в рамках инициативы COVAX.

Неделей ранее Канада получила первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca, которую изготовили в Индии – CoviShield. Именно ею вакцинируют в Украине по состоянию на 12 марта.

К слову, ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) также сообщило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, применение вакцины можно продолжать.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала