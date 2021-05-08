Премьер-министр отметил, что в целом на поддержку усилий против пандемии коронавируса Канада мобилизовала около 2 миллиардов американских долларов. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Оттаве.
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Чтобы помочь странам с низкими и средними доходами получить доступ к тестированию, лечению и вакцинам, мы дополнительно выделим 375 миллионов долларов (около 310 миллионов долларов США – 24 канал) платформе Ускоренного доступа к инструментам противодействия COVID-19,
– сказал глава государства.
Джастин Трюдо также отметил, что на международном уровне Канада всегда твердо выступала в поддержку равного доступа к вакцинам.
Структурой механизма является фонд COVAX, который имеет целью закупить по крайней мере 2 миллиарда доз вакцины до конца 2021 года, в том числе 1,3 миллиарда – для стран с низкими и средними доходами.
Что такое COVAX: кратко
- COVAX – это глобальная инициатива, имеющая целью ускорить разработку и производство вакцин от COVID-19 и обеспечить их доставку в страны с низким и средним доходом.
- Доставкой, закупкой и логистикой вакцин занимается агентство ООН UNICEF. Закупают препараты за средства меценатов и благотворителей.
- В рамках COVAX планируют привить не менее 20% населения во всех странах мира. Эти вакцины страны получат бесплатно.