Премьер-министр отметил, что в целом на поддержку усилий против пандемии коронавируса Канада мобилизовала около 2 миллиардов американских долларов. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Оттаве.

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Чтобы помочь странам с низкими и средними доходами получить доступ к тестированию, лечению и вакцинам, мы дополнительно выделим 375 миллионов долларов (около 310 миллионов долларов США – 24 канал) платформе Ускоренного доступа к инструментам противодействия COVID-19,

– сказал глава государства.

Джастин Трюдо также отметил, что на международном уровне Канада всегда твердо выступала в поддержку равного доступа к вакцинам.

Обратите внимание! Платформа Быстрого доступа к инструментам противодействия COVID-19 – это механизм глобального сотрудничества с целью ускорения развития, производства и обеспечения доступности тестов, лечения и вакцин против COVID-19.

Структурой механизма является фонд COVAX, который имеет целью закупить по крайней мере 2 миллиарда доз вакцины до конца 2021 года, в том числе 1,3 миллиарда – для стран с низкими и средними доходами.

Что такое COVAX: кратко