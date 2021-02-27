Министерство здравоохранения Канады разрешило использовать в стране вакцину CoviShield или Oxford-AstraZeneca, которую производит Институт сыворотки Индии. Именно этим препаратом вакцинируют в Украине.

Минздрав Канады подтвердил информацию о том, что вакцины CoviShield и AstraZeneca COVID-19 достаточно схожи в отношении производственных процессов, контроля в процессе и критических характеристик качества.

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На основании этого вывода было определено, что безопасность и эффективность препарата CoviShield могут быть определены на основании клинических и доклинических исследований, проведенных AstraZeneca.

"Клинические данные сопоставимого продукта AstraZeneca были основаны на данных об эффективности, иммуногенности и безопасности, полученных в результате промежуточного анализа объединенных данных четырех текущих испытаний: COV001 (Фаза I/II у здоровых взрослых в возрасте от 18 до 55 лет, проведенная в Великобритании), COV002 (фаза II/III для взрослых ≥18 лет, проведенная в Великобритании), COV003 (фаза III для взрослых ≥18 лет, проведенная в Бразилии) и COV005 (исследование фазы I/II среди взрослых от 18 до 65 лет, проведенное в Южной Африке)", – пояснили в Минздраве.

CoviShield – что известно о вакцине

CoviShield или Oxford-AstraZeneca производит Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India).

Разработали препарат британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела и настраивает ее для атаки коронавирусного возбудителя в случае инфицирования SARS-CoV-2.

Вакцинация в Украине: коротко

Первые 500 тысяч доз вакцины CoviShield прибыли в Украину 23 февраля.

По состоянию на 27 февраля с начала кампании массовой вакцинации в Украине вакцинировали 3 051 человека, а за 26 февраля – 1 713 человек.

"В настоящее время прививки проводились 33 мобильными бригадами по иммунизации. За сутки привито на 31,58% больше женщин, чем мужчин", – отметил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.



Первые прививки против коронавируса в Украине / инфографика 24 канала