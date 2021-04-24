Страна договорилась о закупке в следующем году 35 миллионов бустерных доз и еще 30 миллионов – в 2023 году. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.
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Так, соглашение предусматривает возможность увеличить заказы на 30 миллионов дополнительных доз в 2022 и 2023 годах и заказать 60 миллионов доз в 2024 году.
Pfizer – надежный партнер Канады в этой борьбе с COVID-19, поэтому мы рады стать одним из первых государств, которое заключило с компанией подобное соглашение на будущее,
– сказал Джастин Трюдо.
Стоит отметить, что Канада проводит переговоры с другими производителями вакцин относительно их планов на бустерные дозы.
Ситуация с коронавирусом в Канаде: кратко
- По состоянию на 24 апреля в Канаде зафиксировали более 1 миллиона 170 тысяч случаев коронавируса.
- Победить болезнь смогли более 1 миллиона 60 тысяч человек. Умерли – почти 24 тысячи человек.
- За прошедшие сутки, 23 апреля, COVID-19 обнаружили у 5 825 граждан.