Страна договорилась о закупке в следующем году 35 миллионов бустерных доз и еще 30 миллионов – в 2023 году. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

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Так, соглашение предусматривает возможность увеличить заказы на 30 миллионов дополнительных доз в 2022 и 2023 годах и заказать 60 миллионов доз в 2024 году.

Pfizer – надежный партнер Канады в этой борьбе с COVID-19, поэтому мы рады стать одним из первых государств, которое заключило с компанией подобное соглашение на будущее,

– сказал Джастин Трюдо.

Стоит отметить, что Канада проводит переговоры с другими производителями вакцин относительно их планов на бустерные дозы.

Ситуация с коронавирусом в Канаде: кратко