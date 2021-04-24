Країна домовилась про закупівлю наступного року 35 мільйонів бустерних доз і ще 30 мільйонів – у 2023 році. Про це він повідомив під час пресконференції.

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Так, угода передбачає можливість збільшити замовлення на 30 мільйонів додаткових доз у 2022 та 2023 роках і замовити 60 мільйонів доз у 2024 році.

Pfizer – надійний партнер Канади у цій боротьбі із COVID-19, тож ми раді стати однією з перших держав, яка уклала з компанією подібну угоду на майбутнє,

– сказав Джастін Трюдо.

Варто зазначити, що Канада проводить перемовини з іншими виробниками вакцин щодо їхніх планів на бустерні дози.

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