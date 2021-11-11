Министерство здравоохранения Канады одобрило новое соединение для запуска пилотной фазы клинических исследований для лечения сахарного диабета второго типа. Соединение повторяет многие молекулы из обычного рациона человека, поэтому ученые убеждены в его безопасности.

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Что известно о новом соединении

Соединение montbretin A выделили из цветков декоративного растения монтбретия. Соединение действует путем ингибирования фермента альфа-амилазы.

Обычно фермент альфа-амилаза расщепляет крахмал из таких продуктов, как рис и хлеб до сложных сахаров – олигосахаридов, которые затем дополнительно расщепляются в кишечнике альфа-глюкозидазой, высвобождая глюкозу и вызывая резкий скачок уровня сахара в крови. Современные препараты нацелены на угнетение альфа-глюкозидады, но это создает условия для быстрого поглощения сахаров бактериями, вызывая метеоризм и диарею.

Авторы объяснили, что действие montbretin A нацелено на замедление расщепления крахмала, благодаря чему бактерии кишечника не будут провоцировать неприятные симптомы.

Доклинические испытания:

Поиск montbretin A занял несколько лет среди 30 тысяч экстрактов разных растений – потенциальных ингибиторов альфа-амилазы.

Доклинические результаты показали очень высокую эффективность контроля уровня сахара в крови животных.

Теперь ученые приступают к клиническим испытаниям. Параллельно с этим ведется работа по синтезу montbretin A в лаборатории, что позволит в будущем снабдить пациентов препаратами.

Авторы работы уверены, клинические испытания пройдут удачно.