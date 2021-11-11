Министерство здравоохранения Канады одобрило новое соединение для запуска пилотной фазы клинических исследований для лечения сахарного диабета второго типа. Соединение повторяет многие молекулы из обычного рациона человека, поэтому ученые убеждены в его безопасности.
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Что известно о новом соединении
Соединение montbretin A выделили из цветков декоративного растения монтбретия. Соединение действует путем ингибирования фермента альфа-амилазы.
Обычно фермент альфа-амилаза расщепляет крахмал из таких продуктов, как рис и хлеб до сложных сахаров – олигосахаридов, которые затем дополнительно расщепляются в кишечнике альфа-глюкозидазой, высвобождая глюкозу и вызывая резкий скачок уровня сахара в крови. Современные препараты нацелены на угнетение альфа-глюкозидады, но это создает условия для быстрого поглощения сахаров бактериями, вызывая метеоризм и диарею.
Авторы объяснили, что действие montbretin A нацелено на замедление расщепления крахмала, благодаря чему бактерии кишечника не будут провоцировать неприятные симптомы.
Доклинические испытания:
- Поиск montbretin A занял несколько лет среди 30 тысяч экстрактов разных растений – потенциальных ингибиторов альфа-амилазы.
- Доклинические результаты показали очень высокую эффективность контроля уровня сахара в крови животных.
- Теперь ученые приступают к клиническим испытаниям. Параллельно с этим ведется работа по синтезу montbretin A в лаборатории, что позволит в будущем снабдить пациентов препаратами.
Авторы работы уверены, клинические испытания пройдут удачно.