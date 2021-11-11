В Канаде начали клинические испытания растительного препарата против диабета

Ученые разработали новую терапию против диабета. Препарат должен эффективно контролировать уровень сахара в крови и одновременно сократить количество побочных эффектов, которые обычно наблюдаются на фоне лечения сахарного диабета второго типа.

Министерство здравоохранения Канады одобрило новое соединение для запуска пилотной фазы клинических исследований для лечения сахарного диабета второго типа. Соединение повторяет многие молекулы из обычного рациона человека, поэтому ученые убеждены в его безопасности.

К теме Почему мерзнут ноги и когда нужно обратиться к врачу

Что известно о новом соединении

Соединение montbretin A выделили из цветков декоративного растения монтбретия. Соединение действует путем ингибирования фермента альфа-амилазы.

Обычно фермент альфа-амилаза расщепляет крахмал из таких продуктов, как рис и хлеб до сложных сахаров – олигосахаридов, которые затем дополнительно расщепляются в кишечнике альфа-глюкозидазой, высвобождая глюкозу и вызывая резкий скачок уровня сахара в крови. Современные препараты нацелены на угнетение альфа-глюкозидады, но это создает условия для быстрого поглощения сахаров бактериями, вызывая метеоризм и диарею.

Авторы объяснили, что действие montbretin A нацелено на замедление расщепления крахмала, благодаря чему бактерии кишечника не будут провоцировать неприятные симптомы.

Доклинические испытания:

Поиск montbretin A занял несколько лет среди 30 тысяч экстрактов разных растений – потенциальных ингибиторов альфа-амилазы.

Доклинические результаты показали очень высокую эффективность контроля уровня сахара в крови животных.

Теперь ученые приступают к клиническим испытаниям. Параллельно с этим ведется работа по синтезу montbretin A в лаборатории, что позволит в будущем снабдить пациентов препаратами.

Авторы работы уверены, клинические испытания пройдут удачно.