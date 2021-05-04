Об этом сообщила сопредседатель Национального совещательного комитета по вопросам иммунизации, который консультирует правительство по вопросам вакцинации от COVID-19, Шели Дикс во время пресс-конференции в Оттаве.
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На основе имеющихся данных рекомендуем подобную на AstraZeneca вакцину Janssen предлагать людям старше 30 лет, не имеющим противопоказаний. Это следует делать в случае, если лицо желает получить прививку раньше, а не ждать вакцину mRNA, и если преимущества перевешивают риски,
– сказала она.
Медик пояснила, что члены Комитета "сравнивали преимущества вакцины Janssen, способной спасать жизни и защищать население против серьезных осложнений COVID-19, с рисками возникновения вызванной вакциной протромботической иммунной тромбоцитопении (VIIT)".
Шели Дикс добавила, что именно изготовленные по технологии mRNA вакцины от Pfizer и Moderna остаются наиболее рекомендуемыми вариантами прививок, потому что они предоставляют отличную защиту и пока не были связаны с появлением тромбов.
Ситуация с коронавирусом в Канаде: кратко
- По состоянию на 4 мая в Канаде зафиксировали 1 миллион 243 тысячи случаев заражения COVID-19.
- Победить смертельную болезнь смогли 1 миллион 135 тысяч человек.
- Умерли от осложнений инфекции почти 25 тысяч пациентов.