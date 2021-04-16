В Канаде обнаружили связь Covishield с тромбозами: что будет делать правительство
В Канаде считают, что случаи тромбоэмболических осложнений у вакцинированных против коронавируса могут быть связаны с введением препарата CoviShield. Это локальное название вакцины Oxford/AstraZeneca, которую по лицензии изготавливают в Индии.
Источник:Минздрав Канады
Но в Минздраве Канады отказались ограничивать использование вакцины для определенных групп населения. Ведь "факторов риска выявлено не было".
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Чтобы предупредить людей, на самом продукте обновили информацию. Там указаны все возможные побочные последствия, их признаки и симптомы.
Позиция Минздрава Канады о том, что безопасность вакцины AstraZeneca соответствует ее строгим стандартам безопасности, остается в силе. Риск возникновения этих случаев (тромбозов – 24 канал) очень низкий, а преимущества вакцины в защите от COVID-19 перевешивают ее потенциальные недостатки,
– говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что вакцина производства AstraZeneca безопасна и эффективна для защиты от коронавируса.
Что известно о вакцине AstaZeneca
Источник: Serum Institute of India
- В основе препарата – ослабленная версия вируса простуды (аденовируса) шимпанзе. Его модифицировали таким образом, чтобы он был похож на SARS-CoV-2, но от него нельзя заболеть. Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела и настраивает ее для атаки коронавирусного возбудителя в случае инфицирования SARS-CoV-2.
- Международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали 76% эффективности против симптоматических случаев и 100% эффективность против тяжелых случаев болезни. Кроме того, вакцина показала эффективность у 85% среди взрослых в возрасте 65 лет и старше.
- Это двухвалентная вакцина. То есть ее необходимо вводить дважды. В общем сначала рекомендовали колоть 2 вторую дозу с интервалом в 28 дней. Но в Украине решили изменить схему вакцинации, увеличив интервал между дозами до 3 месяцев.
- Флакон после открытия можно хранить не более 6 часов. В одном флаконе – 10 доз.
- 7 апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подтвердило связь между образованием тромбов и вакциной компании AstraZeneca, рекомендуя внести это в список "очень редких побочных эффектов". В ведомстве отметили, что польза вакцины превышает риски. И признание тромбозов в качестве побочного эффекта препарата поможет медикам быстро заметить и ликвидировать проблему.
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