В Канаде считают, что случаи тромбоэмболических осложнений у вакцинированных против коронавируса могут быть связаны с введением препарата CoviShield. Это локальное название вакцины Oxford/AstraZeneca, которую по лицензии изготавливают в Индии.

Но в Минздраве Канады отказались ограничивать использование вакцины для определенных групп населения. Ведь "факторов риска выявлено не было".

К теме Симптомы тромбозов после вакцины AstraZeneca: на что обратить внимание в первую очередь

Чтобы предупредить людей, на самом продукте обновили информацию. Там указаны все возможные побочные последствия, их признаки и симптомы.

Позиция Минздрава Канады о том, что безопасность вакцины AstraZeneca соответствует ее строгим стандартам безопасности, остается в силе. Риск возникновения этих случаев (тромбозов – 24 канал) очень низкий, а преимущества вакцины в защите от COVID-19 перевешивают ее потенциальные недостатки,

– говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вакцина производства AstraZeneca безопасна и эффективна для защиты от коронавируса.

Что известно о вакцине AstaZeneca

Источник: Serum Institute of India