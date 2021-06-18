Вакцина mRNA теперь считается приоритетной для введения второй дозы. Об этом говорится в заявлении Национального совещательного комитета Канады по иммунизации (NACI), который консультирует правительство по отношению к вакцинации против COVID-19.

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Вакцина mRNA теперь считается приоритетной для введения второй дозы лицам, получившим первую прививку вакциной AstraZeneca/Covishield,

– говорится в сообщении.

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В ведомстве говорят, что такое решение было принято на основе "новых доказательств наличия потенциально лучшей имунореакции от такого смешанного использования". Кроме этого, в NACI тоже признали обе mRNA-вакцины (Pfizer и Moderna) взаимозаменяемыми.

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Источник: Минфин