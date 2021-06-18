Вакцина mRNA теперь считается приоритетной для введения второй дозы. Об этом говорится в заявлении Национального совещательного комитета Канады по иммунизации (NACI), который консультирует правительство по отношению к вакцинации против COVID-19.
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Вакцина mRNA теперь считается приоритетной для введения второй дозы лицам, получившим первую прививку вакциной AstraZeneca/Covishield,
– говорится в сообщении.
Почему предлагают миксовать вакцины
В ведомстве говорят, что такое решение было принято на основе "новых доказательств наличия потенциально лучшей имунореакции от такого смешанного использования". Кроме этого, в NACI тоже признали обе mRNA-вакцины (Pfizer и Moderna) взаимозаменяемыми.
Вакцинация в Канаде: что известно
Источник: Минфин
- Первую дозу вакцины против коронавируса получили 24 880 007 канадцев (65,37% населения). 6 005 085 из них (15,78%) прошли полный курс иммунизации
- Всего в стране провели 30 885 092 прививки против коронавируса.
- Сейчас в стране одобрили три вакцины COVID-вакцины: Moderna, Oxford-AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.