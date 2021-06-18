В Канаде рекомендуют не колоть 2 дозу вакцины AstraZeneca

Жителям Канады, которые получили первую дозу вакцины против коронавируса вакциной AstraZeneca, не рекомендуют делать вторую прививку этим препаратом. Так, вакцинированным предлагают привиться второй раз препаратами Pfizer или Moderna.

Вакцина mRNA теперь считается приоритетной для введения второй дозы. Об этом говорится в заявлении Национального совещательного комитета Канады по иммунизации (NACI), который консультирует правительство по отношению к вакцинации против COVID-19.

К теме У половины добровольцев не выявили антител после российской вакцины

Вакцина mRNA теперь считается приоритетной для введения второй дозы лицам, получившим первую прививку вакциной AstraZeneca/Covishield,

– говорится в сообщении.

Почему предлагают миксовать вакцины

В ведомстве говорят, что такое решение было принято на основе "новых доказательств наличия потенциально лучшей имунореакции от такого смешанного использования". Кроме этого, в NACI тоже признали обе mRNA-вакцины (Pfizer и Moderna) взаимозаменяемыми.

Вакцинация в Канаде: что известно

Источник: Минфин