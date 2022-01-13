Отец подвергал детей опасности

Судья решил, что в связи с быстрым распространением штамма Омикрон невакцинированный отец может заразить не только сына, но и семью, в которой он проживает.

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Обычно ребенку лучше видеться с отцом, но не в его интересах общаться с ним, если он невакцинирован и сопротивляется мерам здравоохранения в нынешнем эпидемическом контексте.

– говорится в решении суда.

Известно, что у 12-летнего мальчика две сводные сестры в возрасте 7 месяцев и 4 года, которые также могут пострадать, если заразятся коронавирусом от отца.

Это беспрецедентный случай

Ограничение на встречу с сыном продлится как минимум до 8 февраля, тогда состоится новое слушание по делу.

Специалист по семейному праву Сильви Ширм отметила, что решение судьи Верховного суда Квебека может быть прецедентным. Но это не значит, что суд будет запрещать всем невакцинированным родителям видеться со своими детьми.