В Канаде врачам разрешили выписывать пациентам билеты в национальные парки
Источник:IFLS
С января 2022 года некоторые канадские врачи могут выписывать пациентам билеты в национальные парки страны. Это необходимо для улучшения как психического, так и физического здоровья.
Новая инициатива позволяет некоторым врачам выписывать пациентам бесплатный ежегодный билет в национальные парки страны, поскольку "одна прогулка в день избавляет вас от врача".
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Согласно рецепту, гулять в парке нужно будет не менее двух часов в неделю и как минимум 20 минут ежедневно.
Для чего это нужно
Некоторым это решение может показаться непонятным. Но специалисты утверждают, что время, проведенное на природе, улучшает психическое и физическое здоровье, укрепляя иммунную систему. Также прогулки помогают облегчить симптомы депрессии, СДВГ, посттравматического стрессового расстройства и других болезней.
Некоторые из этих положительных эффектов, вероятно, связаны с легкой физической активностью. Но лабораторные исследования показывают и другую положительную сторону – лишь созерцание красивых пейзажей природы или прослушивание ее звуков, таких как стрекотание сверчков или мягкий плеск волн, может иметь некоторые преимущества для повышения настроения.
Почему необходимо поддерживать физическую активность
Источник: British Journal of Sports Medicine
- Малоподвижный образ жизни влияет как и на физическое, так и на психологическое состояние человека. Спорт не только делает человека выносливее, но и улучшает обмен веществ, помогает уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения, улучшает качество сна, а еще эмоциональное и психические состояния.
- Всего 30 – 40 минут физической активности умеренной или высокой интенсивности в день способны компенсировать 10 часов неподвижного сидения. Подойдут езда на велосипеде, быстрая ходьба и даже работа в саду.