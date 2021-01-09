В Канаде заявили о первом случае нового штамма коронавируса с ЮАР
В Канаде зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса. Его связывают с Южно-Африканской Республикой.
Случай нового штамма COVID-19 обнаружили в провинции Альберта. Об этом сообщила главный санитарный врач провинции Дани Хиншо в твиттере.
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Она отметила, что первый случай заражения южноафриканской разновидностью COVID-19 связан с человеком, который недавно путешествовал.
Человек находится в карантине и пока нет данных о том, что вирус поразил других людей,
– написала главный санитарный врач Альберты.
В то же время Дани Хиншо отметила, что правительство канадской провинции следит за соответствующей ситуацией.
Новый штамм коронавируса из ЮАР: главное
- Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, зафиксированная в ЮАР, получила название 501.V2. Ученые страны в экстренном порядке проверяют эффективность вакцин на новом штамме.
- 501.V2 обнаружили примерно 2 месяца назад в провинции Южно-Африканской Республики Восточный Кейп.
- 21 декабря 2020 года власти ЮАР объявили, что в стране вторую волну пандемии вызвал именно мутировавший штамм 501.V2.
- Внимание к соответствующей мутации особенно возросло после того, как в Оксфордском университете заявили, что она "внушает сильные опасения из-за серьезных изменений в белке".
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