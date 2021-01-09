В Канаде зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса. Его связывают с Южно-Африканской Республикой.

Случай нового штамма COVID-19 обнаружили в провинции Альберта. Об этом сообщила главный санитарный врач провинции Дани Хиншо в твиттере.

К теме Новый штамм коронавируса может давать ложноотрицательный результат теста

Она отметила, что первый случай заражения южноафриканской разновидностью COVID-19 связан с человеком, который недавно путешествовал.

Человек находится в карантине и пока нет данных о том, что вирус поразил других людей,

– написала главный санитарный врач Альберты.

В то же время Дани Хиншо отметила, что правительство канадской провинции следит за соответствующей ситуацией.

Новый штамм коронавируса из ЮАР: главное