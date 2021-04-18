В субботу, 17 апреля, в Канаде подтвердили второй случай образования тромбов с низким уровнем тромбоцитов после прививки вакциной CoviShield. Напомним, препарат изготовлен в Индии по лицензии Oxford / AstraZeneca и именно им началась вакцинация в Украине.

Министерство здравоохранения Канады заявило, что побочный эффект обнаружили у привитого пациента из провинции Альберта.

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Пациент уже прошел курс лечения и выздоравливает. Система здравоохранения страны продолжает следить за использованием всех вакцин против коронавирусной инфекции и продолжит мониторинг риска образования тромбов после иммунизации препаратами от AstraZeneca.

Эксперты считают, что случаи образования сгустков крови "остаются очень редкими".

Основываясь на всех имеющихся на сегодня международных доказательствах, Министерство здравоохранения Канады продолжает считать, что преимущества вакцин AstraZeneca (CoviShield) для защиты от COVID-19 перевешивают потенциальные риски,

– заявили в Минздраве.

Добавим, в Канаде ранее заявили, что случаи тромбоэмболических осложнений у пациентов, привитых от COVID-19, могут быть связаны с введением вакцины CoviShield. В стране отказались ограничивать использование вакцины для определенных групп населения в стране, поскольку "факторов риска выявлено не было".

Кроме того, на препарате уже обновили информацию, указав тромбоз как возможный побочный эффект.