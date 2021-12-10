Запрет конверсионной терапии в Канаде

Конверсионная терапия – метод, основанный на предположении, что сексуальную ориентацию человека можно изменить или "вылечить" с помощью медикаментозных и психотерапевтических методов. Это мнение неоднократно опровергли крупные медицинские ассоциации в США, Великобритании и других странах.

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Теперь в Канаде "предоставление, продвижение или реклама конверсионной терапии" считается уголовным преступлением. Также правонарушением будет считаться получение прибыли от проведения конверсионной терапии.

Закон также запрещает вывозить детей из Канады для прохождения курса конверсионной терапии за пределами страны. Документ уже получил королевскую санкцию, изменения в Уголовный кодекс вступят в силу через 30 дней.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал эту практику отвратительной и унизительной.

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