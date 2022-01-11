Неожиданный вред

Изначально либерализацию законодательства проводили как раз для снижения рисков случайного употребления детьми наркотических веществ. Так планировалось обучать родителей и опекунов основам безопасности. И ввели дополнительные требования к самим продуктам, содержащим наркотик: они ограничили его мощность, а также обязали производителя выпускать их в упаковке с "защитой от детей".

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Однако практика показала рост количества отравлений веществом. С начала легализации в январе 2016 года медицинская помощь понадобилась более, чем 500 детям. Однако тяжелых случаев было относительно немного: лишь 32,7% госпитализированы, и 3,6% попали в отделения интенсивной терапии.

Этапы легализации и количество отравлений

Легализация марихуаны в Канаде шла в два этапа: в 2018 году в стране разрешили продажу цветов, семян и масла каннабиса, в 2020 – легализовали пищевые продукты и другие товары. Вслед за расширением свобод росло и количество отравившихся детей.

В период с 2016 по 2018 год, когда легализована была только медицинская марихуана, неотложная помощь понадобилась лишь 81 ребенку (25% из них были госпитализированы). С 2018 по 2020 отравилось уже 124 ребенка (24% попали в больницу). А только с февраля 2020 по март 2021 года скорая понадобилась 317 детям и 39% из них были госпитализированы.

Полная легализация марихуаны совпала в Канаде с началом пандемии COVID-19. В это время резко снизилось количество отравлений любого рода. Кроме случаев, связанных с коноплей. После того, как пищевые продукты с каннабисом поступили в продажу, 10% всех случаев отравления стали приходиться на них.

Опасность отравления каннабисом

Отравление каннабисом может тяжело сказаться на физическом и психическом здоровье детей. Специалисты предупреждают о тяжелых последствиях, включая изменения в поведении, судороги, угнетение дыхания, проблемы с координацией и равновесием, и даже кому.

Наибольшую опасность представляют именно пищевые продукты с каннабисом, поскольку они имеют высокую концентрацию вещества. При этом, как правило, они выглядят крайне привлекательно для детей, поскольку часто выпускаются в форме сладостей.

Ранее ученые выяснили, что масло из каннабиса на 86% снижает частоту приступов тяжелой эпилепсии у детей. Этот тип препаратов может быть эффективнее средств, содержащих только каннабидиол (КБД) – вещество, которое не вызывает эйфории и применяется в терапии медицинской марихуаной.