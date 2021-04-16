У Канаді виявили зв'язок Covishield з тромбозами: що робитиме уряд
У Канаді вважають, що випадки тромбоемболічних ускладнень у вакцинованих проти коронавірусу можуть бути пов'язані із введенням препарату CoviShield. Це локальна назва вакцини Oxford/AstraZeneca, яку за ліцензією виготовляють в Індії.
Источник:МОЗ Канади
Але у МОЗ Канади відмовилися обмежувати використання вакцини для певних груп населення. Адже "факторів ризику виявлено не було".
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Аби попередити людей, на самому продукті оновили інформацію. Там вказані усі можливі побічні наслідки, їхні ознаки й симптоми.
Позиція МОЗ Канади про те, що безпека вакцини AstraZeneca відповідає її суворим стандартам безпеки, залишається в силі. Ризик виникнення цих випадків (тромбозів – 24 канал) дуже низький, а переваги вакцини в захисті від COVID-19 переважують її потенційні недоліки,
– йдеться в повідомленні.
У відомстві наголосили на тому, що вакцина виробництва AstraZeneca безпечна й ефективна для захисту від коронавірусу.
Що відомо про вакцину AstaZeneca
Джерело: Serum Institute of India
- В основі препарату – ослаблена версія вірусу застуди (аденовірусу) шимпанзе. Його модифікували таким чином, щоб він був схожий на SARS-CoV-2, але від нього не можна захворіти. Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла і налаштовує її для атаки коронавірусного збудника у випадку інфікування SARS-CoV-2.
- Міжнародні клінічні випробування вакцини Oxford-AstraZeneca показали 76% ефективності проти симптоматичних випадків та 100% ефективність проти важких випадків хвороби. Крім того, вакцина показала ефективність у 85% серед дорослих віком 65 років і старше.
- Це двовалентна вакцина. Тобто її необхідно вводити двічі. Загалом спочатку рекомендували колоти 2 другу дозу з інтервалом у 28 днів. Але в Україні вирішили змінити схему вакцинації, збільшивши інтервал між дозами до 3 місяців.
- Флакон після відкриття можна зберігати не більш ніж 6 годин. В одному флаконі – 10 доз.
- 7 квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) підтвердило зв'язок між утворенням тромбів та вакциною компанії AstraZeneca, рекомендуючи внести це у список "дуже рідкісних побічних ефектів". У відомстві зазначили, що користь вакцини перевищує ризики. І визнання тромбозів як побічного ефекту препарату допоможе медикам швидко помітити й ліквідувати проблему.
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