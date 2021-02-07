Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что готов сделать прививку российской вакциной против коронавируса "Спутник V", но при условии, если ее зарегистрируют в ЕС.

По его словам, в случае с вакцинами против коронавируса речь идет только об эффективности, безопасности и быстрой доступности, а не о геополитических битвах.

Читайте также Россия ведет жесткую пропаганду против вакцин Moderna и Pfizer, – СМИ

Канцлер Австрии объяснил, что в случае регистрации в ЕС российского "Спутника V", а также китайской вакцины, Австрия "бесспорно попытается предоставить производственные мощности соответствующих национальных компаний для их производства".

"Как и в случае с производителями из других стран", – отметил Себастьян Курц.

Он добавил, что важно получить как можно скорее безопасную вакцину – независимо от того, кем она была разработана.

Что известно о российской вакцине "Спутник V"



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала