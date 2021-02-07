Канцлер Австрии готов сделать прививку российским "Спутником", но при условии
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что готов сделать прививку российской вакциной против коронавируса "Спутник V", но при условии, если ее зарегистрируют в ЕС.
Источник:Welt am Sonntag
По его словам, в случае с вакцинами против коронавируса речь идет только об эффективности, безопасности и быстрой доступности, а не о геополитических битвах.
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Канцлер Австрии объяснил, что в случае регистрации в ЕС российского "Спутника V", а также китайской вакцины, Австрия "бесспорно попытается предоставить производственные мощности соответствующих национальных компаний для их производства".
"Как и в случае с производителями из других стран", – отметил Себастьян Курц.
Он добавил, что важно получить как можно скорее безопасную вакцину – независимо от того, кем она была разработана.
Что известно о российской вакцине "Спутник V"
- Несмотря на то, что российская вакцина "Спутник V" не прошла всех этапов клинических испытаний, Россия начала вакцинировать препаратом население.
- Люди, которые уже пережили вакцинацию "Спутником V", жалуются на побочные эффекты. В частности, повышенную температуру тела и боли.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что российскую вакцину в Украине не зарегистрируют.
- Украина не планирует использовать российский препарат. Президент Владимир Зеленский заявил, что безопасность российской вакцины никто не может гарантировать.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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