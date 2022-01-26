Оба соединения не обладают психоактивным эффектом, безопасны для человека и их технологически легко использовать в компонентах лекарства против COVID-19.
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Ученые отметили, что любая часть цикла инфицирования и репликации SARS-CoV-2 потенциальная мишень противовирусного вмешательства.
Заметим, что это лишь первые доклинические результаты на культурах клеток и моделях животных, поэтому рассматривать пользу марихуаны, как потенциальный способ лечения COVID-19, еще очень рано.
О каких соединениях идет речь
Эксперименты показали, что эффективность имеют:
- каннабигороловая (CBGA),
- каннабидиоловая (СBDA) кислоты.
Какое именно действие они оказывают? И хотя соединения не могли блокировать проникновение коронавируса в эпителиальные клетки, они не позволяли SARS-CoV-2 реплицироваться в них, снижая вирусную нагрузку у животных.
Противовирусный эффект сохранился и против вариантов SARS-CoV-2 — штаммов В.1.1.7 и В.1.351, впервые обнаруженных в Великобритании и Южной Африке соответственно.
Между тем, ученые отмечают, что, несмотря на перспективные результаты, окончательные выводы будут после клинических исследований.