Каннабис может быть эффективным против COVID-19: первые результаты испытания

Доклинические исследования показали, что два компонента марихуаны блокируют репликацию SARS-CoV-2 в клетках, предотвращая его распространение.

Оба соединения не обладают психоактивным эффектом, безопасны для человека и их технологически легко использовать в компонентах лекарства против COVID-19.

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Ученые отметили, что любая часть цикла инфицирования и репликации SARS-CoV-2 потенциальная мишень противовирусного вмешательства.

Две кислоты конопли эффективны для блокировки вируса путем связывания со спаечным белком, который необходим SARS-CoV-2 для проникновения в клетку.

Заметим, что это лишь первые доклинические результаты на культурах клеток и моделях животных, поэтому рассматривать пользу марихуаны, как потенциальный способ лечения COVID-19, еще очень рано.

О каких соединениях идет речь

Эксперименты показали, что эффективность имеют:

каннабигороловая (CBGA),

каннабидиоловая (СBDA) кислоты.

Какое именно действие они оказывают? И хотя соединения не могли блокировать проникновение коронавируса в эпителиальные клетки, они не позволяли SARS-CoV-2 реплицироваться в них, снижая вирусную нагрузку у животных.

Противовирусный эффект сохранился и против вариантов SARS-CoV-2 — штаммов В.1.1.7 и В.1.351, впервые обнаруженных в Великобритании и Южной Африке соответственно.

Между тем, ученые отмечают, что, несмотря на перспективные результаты, окончательные выводы будут после клинических исследований.