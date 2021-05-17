Женщина страдала от хронического зуда десять лет. Больше всего у нее чесались руки, ноги и живот. Ученые предложили ей несколько видов традиционного лечения: назальный спрей, стероидный крем и фототерапию. Они не помогли.

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Мгновенное улучшение

Тогда пациентке назначили медицинскую марихуану: ингаляции или в форме масла. Улучшение наступило практически мгновенно.

Через десять минут после первого приема каннабиса афроамериканка оценила свой зуд на четыре балла из десяти.

При этом до сеанса дискомфортные ощущения были максимальными.

После длительного употребления марихуаны зуд у пациентки полностью исчез.

Почему марихуана улучшила состояние

Ученые считают, это произошло благодаря тетрагидроканнабинола (ТГК) – основному психоактивному компоненту конопли. Он взаимодействует с рецепторами мозга, которые влияют на нервную систему. Ее активность снижается, это может привести и к уменьшению неприятных кожных ощущений.

Исследователи планируют продолжить испытания метода лечения, чтобы подтвердить его эффективность.