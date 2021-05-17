Женщина страдала от хронического зуда десять лет. Больше всего у нее чесались руки, ноги и живот. Ученые предложили ей несколько видов традиционного лечения: назальный спрей, стероидный крем и фототерапию. Они не помогли.
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Мгновенное улучшение
Тогда пациентке назначили медицинскую марихуану: ингаляции или в форме масла. Улучшение наступило практически мгновенно.
- Через десять минут после первого приема каннабиса афроамериканка оценила свой зуд на четыре балла из десяти.
- При этом до сеанса дискомфортные ощущения были максимальными.
- После длительного употребления марихуаны зуд у пациентки полностью исчез.
Почему марихуана улучшила состояние
Ученые считают, это произошло благодаря тетрагидроканнабинола (ТГК) – основному психоактивному компоненту конопли. Он взаимодействует с рецепторами мозга, которые влияют на нервную систему. Ее активность снижается, это может привести и к уменьшению неприятных кожных ощущений.
Исследователи планируют продолжить испытания метода лечения, чтобы подтвердить его эффективность.