Каннабис повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний: детали исследования
Ученые знали, что курение обычных сигарет серьезно вредит сердцу и сосудам, поэтому решили выяснить влияние марихуаны на работу сердечно-сосудистой системы у молодых людей.
Источник:University of Guelph
Ученые продолжают исследовать влияние каннабиса на организм
Канадские исследователи из Университета Гуэлф провели эксперимент с 35 здоровыми людьми в возрасте от 19 до 30 лет, половина участников из которых принимала каннабис не из-за медицинских показаний.
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Как проводили исследование:
- для оценки состояния сосудов и сердца ученые использовали УЗИ,
- они измерили жесткость артерий и их функцию,
- а также способность расширяться с увеличением кровотока.
Все три показателя являются индикаторами сердечно-сосудистой функции и потенциальных рисков заболеваний.
Результаты эксперимента
Артериальная жесткость оказалась выше у тех, кто курил марихуану. Известно, что жесткость артерий связана с наличием отложений в кровеносных сосудах и является первым признаком атеросклероза.
Затем ученые обнаружили, что функция сердца у курильщиков тоже была ниже.
Между тем различий в функции сосудов ученые не нашли и пока не могут объяснить, почему это так.
Вероятно, причина в интенсивности курения и возрасте курильщика. В частности, известно, что курение обычных сигарет снижает функцию сосудов, но это не обязательно касается молодых людей.
Эти результаты означают, что уже до появления явных признаков и симптомов сердечно-сосудистых заболеваний можно определить незначительные изменения физиологической функции,
– заявил соавтор работы Джейми Берр.
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