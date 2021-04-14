Ученые знали, что курение обычных сигарет серьезно вредит сердцу и сосудам, поэтому решили выяснить влияние марихуаны на работу сердечно-сосудистой системы у молодых людей.

Ученые продолжают исследовать влияние каннабиса на организм

Канадские исследователи из Университета Гуэлф провели эксперимент с 35 здоровыми людьми в возрасте от 19 до 30 лет, половина участников из которых принимала каннабис не из-за медицинских показаний.

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Как проводили исследование:

для оценки состояния сосудов и сердца ученые использовали УЗИ,

они измерили жесткость артерий и их функцию,

а также способность расширяться с увеличением кровотока.

Все три показателя являются индикаторами сердечно-сосудистой функции и потенциальных рисков заболеваний.

Результаты эксперимента

Артериальная жесткость оказалась выше у тех, кто курил марихуану. Известно, что жесткость артерий связана с наличием отложений в кровеносных сосудах и является первым признаком атеросклероза.

Затем ученые обнаружили, что функция сердца у курильщиков тоже была ниже.

Между тем различий в функции сосудов ученые не нашли и пока не могут объяснить, почему это так.

Вероятно, причина в интенсивности курения и возрасте курильщика. В частности, известно, что курение обычных сигарет снижает функцию сосудов, но это не обязательно касается молодых людей.

Эти результаты означают, что уже до появления явных признаков и симптомов сердечно-сосудистых заболеваний можно определить незначительные изменения физиологической функции,

– заявил соавтор работы Джейми Берр.

Сейчас недостаточно исследований о вреде марихуаны на сердечно-сосудистую систему. Ученые продолжат работу, чтобы выяснить последствия выявленных изменений у молодых людей для здоровья сердца и сосудов.