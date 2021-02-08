Израильские ученые впервые исследовали, как на пожилых людей с гипертонией влияет медицинская марихуана. Оказалось, что такой вид лечения достаточно оправдан и его можно рекомендовать людям возрастом от 60 лет.

Пожилые люди являются крупнейшими потребителями каннабиса в медицинских целях. И эта группа постоянно растет.

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Поэтому ученые из университета Бен-Гуриона выяснили, как прием каннабиса влияет на артериальное давление, частоту сердечных сокращений и метаболические параметры у людей с гипертонией после 60 лет.

Правда, в исследовании приняли участие только 26 мужчин и женщин со средним возрастом 70 лет. Они употребляли каннабис в течение 3 месяцев.

Исследователи изучили их состояние до и после эксперимента. В частности, участникам исследования ежедневно измеряли давление, брали анализы крови и тому подобное.

Выводы ученых:

Ученые зафиксировали значительное снижение 24-часовых значений систолического и диастолического давления.

Наибольшее снижение в показателях наступало через 3 часа после употребления каннабиса перорально (масляный экстракт) или после курения.

Улучшенные показатели наблюдались у пациентов в течение всего дня, однако ночью снижение было наиболее значительным.

Следовательно, авторы убеждены, что назначение каннабиса для утоления боли могло бы за одно и способствовать снижению артериального давления у большинства пациентов.



Где легализована марихуана / Инфографика 24 канала