Каждый раз появляются все новые и новые сообщения о том, что медицинский каннабис может помочь при многих недугах. На этот раз исследовали его эффективность против тремора.

Ученые из Копенгагенского университета пришли к выводу, что инъекция каннабиноидов в спинной мозг снижает эссенциальный тремор. То есть непроизвольное дрожание конечностей.

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Исследование проводилось на мышах. Оказалось, что вещество активирует астроциты – клетки, которые поддерживают нейроны. В свою очередь они высвобождают аденозин, который снижает активность нервной системы и непроизвольное дрожание.

Использование этого подхода позволит избежать влияния на нейроны мозга, ответственные за память и когнитивные способности, и мы сможем предложить пациентам, страдающим от эссенциального тремора, эффективное лечение, не подвергая их любым проблемным побочным эффектам медицинской конопли,

– рассказала соавтор исследования Ева Карлсен.

Далее ученые планируют провести клинические испытания этого метода на людях, страдающих от эссенциального тремора. Но невозможно сделать окончательные выводы только в результате исследований на мышах.

Что следует знать о статусе каннабиса в Украине и мире

Употребление марихуаны (как медицинской, так и наркотической) запрещено и криминализированно в большинстве стран мира, в том числе и в Украине. У нас это растение относится к "особо опасным наркотическим средствам". Хранение до 5 граммов этого вещества влечет за собой административную ответственность, а хранение свыше 5 граммов – уголовное преследование.

Из-за криминализации марихуаны не хватает научных доказательств о ее эффективности при различных заболеваниях. Но сейчас есть немало исследований, подтверждающих медицинский потенциал этого растения. Ученые уверяют – употребление соцветий каннабиса через дым или пар и кустарный метод экстракции – это лишь мизерная часть того, что может предложить марихуана медицинской сфере.

Полностью легализовали марихуану только в нескольких штатах США, Уругвае и Канаде. То есть в этих странах ее разрешено выращивать, хранить и потреблять.

В 30 странах позволили частичное использование этого растения.

Каннабис в медицинских целях используют только в 14 странах мира.

В мае 2019 года на сайте Офиса президента появилась петиция о легализации медицинской марихуаны, которая набрала 25 тысяч голосов.



Где легализована марихуана / Инфографика 24 канала