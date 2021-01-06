Команда психологов провела исследование, чтобы опровергнуть распространенное мнение о том, что курение каннабиса вызывает преимущественно паранойю. Результат эксперимента показал, что марихуана, наоборот, чаще расслабляет.

Как происходило исследование

Для эксперимента исследователи изучили данные мобильного приложения Releaf – сервиса, который позволяет вести учет потребления марихуаны, а также оценивать интенсивность симптомов до и после его приема, пишет Forbes.

Также по теме: Правоохранители не против: когда в Украине могут легализовать медицинский каннабис

В целом ученые собрали 2 306 записей, оставленных 670 пользователями, проживающих в штатах, где каннабис легализован.

Как каннабис влияет на настроение

Как оказалось, марихуана снижала тревогу, стресс и раздражительность в 95,51% случаев. Усложнялись эти симптомы только в 2,32% случаев. Еще 2,16% от общего числа сеансов закончились без каких-либо изменений для человека.

Чаще всего пользователи программы чувствовали после сеансов спокойствие, оптимизм, комфорт, счастье. Гораздо реже – беспокойство, тревогу и паранойю.

Недостатки исследования

Впрочем, ученые отметили недостаток исследования: его построили на субъективных данных. Результаты можно было бы оценить как объективные, если бы состояние пользователей проверяли врачи.

Ученые также предположили, что гипотеза о том, что каннабис вызывает паранойю, может быть связана не с самими коноплями: тревога может появляться также из-за боязни быть пойманным с запрещенным веществом. У пользователей приложения такого страха не было.