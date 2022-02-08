Каннабис все же поражает легкие, но иначе, чем табак: масштабное исследование

Длительное курение травы может приводить к развитию тяжелой и неизлечимой эмфиземы, причем с более выраженными ранними симптомами, чем при курении табака.

Последствия употребления марихуаны в долгосрочной перспективе

Новые данные ученых из Новой Зеландии подтвердили необходимость приоритетного исследования долгосрочных последствий употребления каннабиса для здоровья.

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В эксперименте приняли участие около тысячи человек – у них в течение взрослой жизни проверяли функцию легких.

Влияние курения марихуаны оказалось отрицательным, хотя окончательные результаты были несколько иными, чем ожидали ученые. В частности, длительное потребление марихуаны приводило к расширению воздушных пространств легких и большему сопротивлению воздушному потоку.

Эти изменения были более выраженными, чем при курении обычного табака. Кроме того, марихуана ухудшала способность легких извлекать кислород.

Почему употребление марихуаны может быть опасным

Ученые отметили, что изменения, которые они обнаружили, могут указывать на ранние признаки эмфиземы – необратимого прогрессирующего повреждения легких, которое часто встречается у обычных курильщиков с большим стажем.

Тенденция легализации марихуаны указывает на необходимость дальнейшего приоритетного исследования долгосрочных последствий употребления каннабиса для здоровья,

– сказал Хенкокс.

Кратко о легализации каннабиса в мире

Мальта стала первой страной ЕС, которая разрешила марихуану для личного использования и домашнего выращивания.

О намерениях создать юридически регулируемый рынок каннабиса также заявила Германия, Люксембург и Швейцария.

Поводом стало решение комиссии по наркотическим веществам ООН, которая в декабре 2020 года исключила каннабис из списка самых опасных наркотиков и признала его лечебные свойства.

К слову, недавно ученые обнаружили, что два компонента марихуаны блокируют репликацию SARS-CoV-2 в клетках, предотвращая его распространение.

Действительно ли медицинский каннабис обладает лечебными свойствами – смотреть видео