Канцлер Австрії готовий зробити щеплення російським "Супутником", але за умови
Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що готовий зробити щеплення російською вакциною проти коронавірусу "Супутником V", але за умови, якщо її зареєструють в ЄС.
Источник:Welt am Sonntag
За його словами, у випадку з вакцинами проти коронавірусу йдеться тільки про ефективність, безпеку і швидку доступність, а не про геополітичні битви.
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Канцлер Австрії пояснив, що у випадку реєстрації в ЄС російського "Супутника V", а також китайської вакцини, Австрія "безперечно спробує надати виробничі потужності відповідних національних компаній для їхнього виробництва".
"Як і у випадку з виробниками з інших країн", – зазначив Себастьян Курц.
Він додав, що важливо отримати якомога швидше безпечнішу вакцину – незалежно, ким її було розроблено.
Що відомо про російську вакцину "Супутник V"
- Попри те, що російська вакцина "Супутник V" не пройшла всіх етапів клінічних випробувань, Росія почала вакцинувати цим препаратом населення.
- Люди, які вже пережили вакцинацію "Супутником V", скаржаться на побічні ефекти. Зокрема, підвищену температуру тіла та біль.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що російську вакцину в Україні не зареєструють.
- Україна не планує використовувати російський препарат. Президент Володимир Зеленський заявив, що безпечність російської вакцини ніхто не може гарантувати.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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