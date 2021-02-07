Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що готовий зробити щеплення російською вакциною проти коронавірусу "Супутником V", але за умови, якщо її зареєструють в ЄС.

За його словами, у випадку з вакцинами проти коронавірусу йдеться тільки про ефективність, безпеку і швидку доступність, а не про геополітичні битви.

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Канцлер Австрії пояснив, що у випадку реєстрації в ЄС російського "Супутника V", а також китайської вакцини, Австрія "безперечно спробує надати виробничі потужності відповідних національних компаній для їхнього виробництва".

"Як і у випадку з виробниками з інших країн", – зазначив Себастьян Курц.

Він додав, що важливо отримати якомога швидше безпечнішу вакцину – незалежно, ким її було розроблено.

Що відомо про російську вакцину "Супутник V"



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу