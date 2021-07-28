Таковы действующие правила введения красной зоны. Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Важно Сейчас в Украине обнаружили всего 17 случаев Дельта-штамма, – Минздрав

Предпосылок перехода в красную зону нет

По всем показателям адаптивного карантина, которые установлены на уровне страны, пока нет предпосылок для усиления карантина. Иногда бывает пересечение нормы, однако ситуацию удается держать под контролем, отмечает главный санврач.

В некоторых регионах мы иногда видим отклонение по тестированию или уровню госпитализации, но такие случаи оперативно расследуются и все-таки ситуация стабильна на уровне государства и каждого из регионов,

– отметил Кузин.

Обратите внимание! По данным Минздрава с 27 июля все области Украины находятся в зеленой зоне карантина. Все три показателя, которые учитывают эпидемическую ситуацию, достигают нормы.

Красная зона будет для всех одинаковой

По словам Кузина, сейчас сложно прогнозировать, когда страна будет переходить в красную или другую зону, но все будет зависеть от показателей адаптивного карантина. По механизму, который есть сейчас, ограничения будут одинаковыми для вакцинированных и невакцинированных людей.

Впрочем, требования для вакцинированных людей будут просматривать по мере ухудшения эпидемической ситуации.

Усиление карантина из-за штамма Дельта: главное

В начале мая ВОЗ объявила Дельту международной угрозой из-за многочисленных беспокойствах. В России уже наблюдали значительный прирост больных из-за этого штамма.

Для того, чтобы предотвратить распространение, Кабмин ужесточил правила пересечения границы. Так, люди, которые прибывают из Индии или России, должны отсидеть на обязательной самоизоляции 14 дней.

По состоянию на 28 июля в Украине зафиксировали лишь 17 случаев этого опасного штамма.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина готова к осенней волне COVID-19. Даже на уровне с европейскими странами.



Главное о штамме коронавируса Дельта / Инфографика 24 канала​

