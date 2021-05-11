Диагноз может иметь долгосрочные последствия для здоровья. Дело в том, что именно ограничение активности негативно влияет на физическое состояние детей.

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"COVID-19 потенциально может усилить одну из самых тревожных тенденций в Европейском регионе — ожирение среди детей", – заявил региональный директор ВОЗ по Европе Ганс Клуге.

Последствия ожирения

Проблема не только в физическом состоянии ребенка. Говорится и о том, что в случае болезни COVID-19 у людей с ожирением могут быть значительно хуже. В частности:

  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • диабет;
  • канцер.

Исследование провели в 36 странах. Согласно результатам, почти треть детей в возрасте от 6 до 9 лет имеют избыточный вес.

Стратегии предотвращения ожирения среди детей должны оставаться приоритетом во время пандемии,
– отметили в ВОЗ.

Стоит отметить, что многомесячные ограничения привели к увеличению веса и среди взрослых.

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Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала