Диагноз может иметь долгосрочные последствия для здоровья. Дело в том, что именно ограничение активности негативно влияет на физическое состояние детей.

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"COVID-19 потенциально может усилить одну из самых тревожных тенденций в Европейском регионе — ожирение среди детей", – заявил региональный директор ВОЗ по Европе Ганс Клуге.

Последствия ожирения

Проблема не только в физическом состоянии ребенка. Говорится и о том, что в случае болезни COVID-19 у людей с ожирением могут быть значительно хуже. В частности:

сердечно-сосудистые заболевания;

диабет;

канцер.

Исследование провели в 36 странах. Согласно результатам, почти треть детей в возрасте от 6 до 9 лет имеют избыточный вес.

Стратегии предотвращения ожирения среди детей должны оставаться приоритетом во время пандемии,

– отметили в ВОЗ.

Стоит отметить, что многомесячные ограничения привели к увеличению веса и среди взрослых.

Справка. В Украине действует адаптивный карантин. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что его могут продлить до августа.



Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала