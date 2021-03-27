Правительство может вновь принять решение о прекращении работы общественного транспорта, если ситуация с коронавирусной інфекцией COVID-19 начнет выходить из-под контроля.

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что полная остановка общественного транспорта может стать возможной.

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Глава Минздрава добавил, что главное – это избежать коллапса медицинской системы.

Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт. Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель,

– сказал он.

Министр призвал граждан соблюдать все рекомендации по профилактике заражения COVID-19 и соблюдать карантинные ограничения. По его словам, сейчас вопрос о дополнительных ограничениях и введении локдауна обсуждается.

"Мы должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом", – добавил он.

К слову, за минувшие сутки, 26 марта, в Украине зафиксировали 17 424 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заболел 1 632 131 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273) И Днепропетровской (1 171) областях, и г. Киев (1 226).



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала