Карантинные ограничения больше не работают в борьбе с COVID-19, – Минздрав Чехии
В Чехии пришли к выводу, что карантин потерял свою эффективность в борьбе с коронавирусом. Люди продолжают нарушать ограничения, а властям постоянно приходится их продолжать.
Источник:Vinegret
Об этом заявил министр здравоохранения страны Ян Блатны.
Читайте также Миллиард доз вакцины Novavax будут производить в Чехии: когда это произойдет
Люди все чаще нарушают карантинные ограничения
Несмотря на действия властей, улучшений с заболеваемостью коронавирусом в Чехии нет. Из-за того, что граждане хотя бы один день игнорируют меры безопасности, властям приходится продлевать карантин на несколько недель.
У нас все чаще встречается британский штамм, который агрессивнее и распространяется значительно быстрее. Это доказывает простой факт: введенные нами меры перестали работать,
– уверен Блатны.
Чехия изменила правила въезда на свою территорию
Отметим, что Чехия из-за сложной эпидситуации изменила правила для въезда в страну. Все государства мира поделили по уровню инфицирования на темно-красную, красную, оранжевую и зеленую зоны.
В темно-красную – с наибольшим уровнем риска попала и Украина. Поэтому граждане стран темно-красной зоны при въезде должны предоставить отрицательный тест на коронавирус и пройти 10-дневную изоляцию.
Какова сейчас ситуация с коронавирусом в Чехии?По состоянию на 5 февраля в Чехии обнаружили более 1 миллиона 13 тысяч случаев COVID-19. От недуга умерли почти 17 тысяч человек. Выздоровели более 900 тысяч больных.
Данные с сайта СНБО Украины
Поделиться новостью