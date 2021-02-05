В Чехии пришли к выводу, что карантин потерял свою эффективность в борьбе с коронавирусом. Люди продолжают нарушать ограничения, а властям постоянно приходится их продолжать.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Ян Блатны.

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Люди все чаще нарушают карантинные ограничения

Несмотря на действия властей, улучшений с заболеваемостью коронавирусом в Чехии нет. Из-за того, что граждане хотя бы один день игнорируют меры безопасности, властям приходится продлевать карантин на несколько недель.

У нас все чаще встречается британский штамм, который агрессивнее и распространяется значительно быстрее. Это доказывает простой факт: введенные нами меры перестали работать,

– уверен Блатны.

Чехия изменила правила въезда на свою территорию

Отметим, что Чехия из-за сложной эпидситуации изменила правила для въезда в страну. Все государства мира поделили по уровню инфицирования на темно-красную, красную, оранжевую и зеленую зоны.

В темно-красную – с наибольшим уровнем риска попала и Украина. Поэтому граждане стран темно-красной зоны при въезде должны предоставить отрицательный тест на коронавирус и пройти 10-дневную изоляцию.