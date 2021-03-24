Кариес повышает риск смертельного состояния
У людей с незалеченным кариесом резко увеличен риск развития геморрагического инсульта. Ученые предполагают, что эта связь обусловлена бактерией, которая вызывает кариес.
Источник:Heart
Здоровье зубов и сердечно-сосудистые заболевания
Ранее исследования показывали, что существует связь между воспалением десен и сердечно-сосудистыми болезнями. Известно, что гингивит может указывать на повышенный риск развития инсультов. Потеря зубов связана с риском инфаркта миокарда и гипертонии. О связи кариеса с различными сосудистыми патологиями известно мало. Авторы нового исследования попытались частично восполнить этот пробел в знаниях.
Также по теме: Биологический возраст не совпадает с хронологическим: почему люди стареют с разной скоростью
Кариес повышает риск кровоизлияния в мозг
Ученые проанализировали данные о 6500 человек за которыми наблюдали в течение 30 лет. В начале исследования ни у кого из них не было инсульта.
В течение первых 15 лет наблюдения связь между кариесом и геморрагическим инсультом была слабой, однако за время второй половины исследования у его участников с нелеченным кариесом риск геморрагического инсульта стал в 4,5 раза выше, чем у людей без кариозных полостей.
В чем связь
Ученые сообщили, что бактерия Streptococcus mutans является основным микроорганизмом, с которым связано развитие кариеса. Они предполагают, что именно эта бактерия ответственна за такие результаты. Чтобы подтвердить эти предположения, нужны новые исследования.
Поделиться новостью