Группы риска остались такими же – это люди с избытком веса, сопутствующими сердечно-сосудистыми, аутоиммунными заболеваниями, диабетом. Об этом написал врач Тарас Жиравецкий.

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Он считает, что обновленный штамм вируса SARS-CoV-2 может быть и в Украине. Однако никаких сообщений об этом пока не было.

Новый штамм вируса просто выматывает пациента и создает условия для того, чтобы появилось больше осложнений ковида

– так объяснил врач тяжелое течение новой мутации инфекции.

К симптомам нового варианта мутации вируса он отнес:

высокую температуру, которая длится до 10 дней

тошноту и снижение аппетита;

изнурительный сухой кашель;

сильную боль в спине;

диарею (возможна не с первого дня);

головную боль;

трудно дышать при нормальной сатурации;

у возрастных пациентов быстро падает сатурация;

показатели ц-реактивного белка и ферритина быстро повышаются;

без УЗИ и КТ трудно отследить ситуацию, анализы и сатурация могут быть нормальными, но ухудшиться через несколько часов;

обоняние и вкус исчезают.

Он подтвердил, что ход коронавируса при новом штамме спрогнозировать труднее. Также отметил, что Дельта плюс больше обезвоживает и может вызвать воспаление в сердечной мышце.

Он призвал обращаться за помощью к медикам, если заметили первые симптомы или ухудшение состояния, и прививаться.

Что известно о Дельте AY4.2

Мутация коронавируса Дельта AY4.2 – потомок варианта Дельта (B.1.167.2), который имеет 2 характерные мутации в шипе: Y145H и A222V. Первые случаи этого штамма зафиксировали в Великобритании.

Как сообщает BBC, штамм Дельта сейчас является доминирующим в Великобритании, но последние официальные данные свидетельствуют о том, что 6% случаев этого штамма относятся к новой мутации AY.4.2, которую некоторые называют Дельта плюс.

Новый штамм содержит свойства, которые могут добавить "живучести" вирусу. Впрочем, пока нет никаких признаков того, что AY.4.2 заразнее уже известных штаммов коронавируса.

Профессор компьютерной системной биологии в Университетском колледже Лондона Франсуа Балу отметил, что этот вариант встречается редко. Вероятно, он не заразнее других штаммов коронавируса и не представляет опасности.

Сейчас продолжаются исследования, чтобы понять, насколько угрожающей является новая мутация и смогут ли преодолеть AY.4.2 имеющиеся COVID-вакцины.

Текст публикации Тараса Жиравецкого:

Опять новый штамм и снова новые вызовы для медиков и пациентов! На этот раз хочу написать о том, что, видимо, у нас же уже появился новый штамм Дельта плюс, о котором вы могли прочитать несколько дней назад.

Особенности протекания ковида при этом штамме:

1. Высокая температура, которая может держаться более 10 дней. Пациенты пытаются ее сбить, а она опять за несколько часов может возвращаться и создавать значительный дискомфорт для пациента.

2. Тошнота, причем продолжительная, которая влияет на аппетит и пациент может ничего не есть больше нескольких дней, что приводит к потере веса и истощению.

3. Изнуряющий сухой кашель, который трудно поддается лечению.

4. Боль в спине, иногда очень сильная.

5. Диарея, причем может появляться не с первого дня заболевания.

6. Головная боль, которая часто становится невыносимой.

7. Тяжесть дыхания даже при нормальной сатурации.

8. Быстрое падение сатурации у старших пациентов. Это состояние трудно контролировать без возможности получать кислород, поэтому такое большое количество госпитализаций.

9. Очень стремительный скачок вверх показателей ЦРП (ц-реактивный протеин или белок) и ферритина – за один или два дня при предыдущих хороших показателях.

10. Без инструментальных обследований (узи легких, кт легких) и лабораторных анализов врачу очень трудно объективно оценить состояние пациента. Часто анализы в норме, но есть высокая температура более 10 дней, сатурация также может быть нормальной выше 94, но за несколько часов опуститься ниже 90. Рентген и прослушивание пациента часто являются малоинформативными.

11. Непрогнозируемость течения ковида при новом штамме является самым большим вызовом для медиков, нам действительно трудно сделать любой прогноз.

12. Противовирусные препараты в стационаре не так эффективны при новом штамме, то же можно сказать о антибактериальных, которые часто применяли ранее.

13. Обоняние и вкус исчезает у пациентов, как и при предыдущих штаммах.

14. На самом деле можно утверждать, что новый штамм вируса просто выматывает пациента и создает условия для того, чтобы появилось больше осложнений ковида.

15. Новый штамм обезвоживает и создает условия для возникновения тромбозов.

16. Может вызвать воспаление перикарда и миокарда.

17. В целом он переносится значительно тяжелее, чем предыдущие штаммы.

18. Группы риска те же – пациенты с избытком веса, аллергическими заболеваниями, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, аутоиммунными системными заболеваниями.

19. По моим наблюдениям женщины легче переносят ковид сейчас, чем мужчины, но это мои личные наблюдения.