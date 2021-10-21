Группы риска остались такими же – это люди с избытком веса, сопутствующими сердечно-сосудистыми, аутоиммунными заболеваниями, диабетом. Об этом написал врач Тарас Жиравецкий.
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Он считает, что обновленный штамм вируса SARS-CoV-2 может быть и в Украине. Однако никаких сообщений об этом пока не было.
Новый штамм вируса просто выматывает пациента и создает условия для того, чтобы появилось больше осложнений ковида
– так объяснил врач тяжелое течение новой мутации инфекции.
К симптомам нового варианта мутации вируса он отнес:
- высокую температуру, которая длится до 10 дней
- тошноту и снижение аппетита;
- изнурительный сухой кашель;
- сильную боль в спине;
- диарею (возможна не с первого дня);
- головную боль;
- трудно дышать при нормальной сатурации;
- у возрастных пациентов быстро падает сатурация;
- показатели ц-реактивного белка и ферритина быстро повышаются;
- без УЗИ и КТ трудно отследить ситуацию, анализы и сатурация могут быть нормальными, но ухудшиться через несколько часов;
- обоняние и вкус исчезают.
Он подтвердил, что ход коронавируса при новом штамме спрогнозировать труднее. Также отметил, что Дельта плюс больше обезвоживает и может вызвать воспаление в сердечной мышце.
Он призвал обращаться за помощью к медикам, если заметили первые симптомы или ухудшение состояния, и прививаться.
Что известно о Дельте AY4.2
- Мутация коронавируса Дельта AY4.2 – потомок варианта Дельта (B.1.167.2), который имеет 2 характерные мутации в шипе: Y145H и A222V. Первые случаи этого штамма зафиксировали в Великобритании.
- Как сообщает BBC, штамм Дельта сейчас является доминирующим в Великобритании, но последние официальные данные свидетельствуют о том, что 6% случаев этого штамма относятся к новой мутации AY.4.2, которую некоторые называют Дельта плюс.
- Новый штамм содержит свойства, которые могут добавить "живучести" вирусу. Впрочем, пока нет никаких признаков того, что AY.4.2 заразнее уже известных штаммов коронавируса.
- Профессор компьютерной системной биологии в Университетском колледже Лондона Франсуа Балу отметил, что этот вариант встречается редко. Вероятно, он не заразнее других штаммов коронавируса и не представляет опасности.
- Сейчас продолжаются исследования, чтобы понять, насколько угрожающей является новая мутация и смогут ли преодолеть AY.4.2 имеющиеся COVID-вакцины.
Текст публикации Тараса Жиравецкого:
Опять новый штамм и снова новые вызовы для медиков и пациентов! На этот раз хочу написать о том, что, видимо, у нас же уже появился новый штамм Дельта плюс, о котором вы могли прочитать несколько дней назад.
Особенности протекания ковида при этом штамме:
1. Высокая температура, которая может держаться более 10 дней. Пациенты пытаются ее сбить, а она опять за несколько часов может возвращаться и создавать значительный дискомфорт для пациента.
2. Тошнота, причем продолжительная, которая влияет на аппетит и пациент может ничего не есть больше нескольких дней, что приводит к потере веса и истощению.
3. Изнуряющий сухой кашель, который трудно поддается лечению.
4. Боль в спине, иногда очень сильная.
5. Диарея, причем может появляться не с первого дня заболевания.
6. Головная боль, которая часто становится невыносимой.
7. Тяжесть дыхания даже при нормальной сатурации.
8. Быстрое падение сатурации у старших пациентов. Это состояние трудно контролировать без возможности получать кислород, поэтому такое большое количество госпитализаций.
9. Очень стремительный скачок вверх показателей ЦРП (ц-реактивный протеин или белок) и ферритина – за один или два дня при предыдущих хороших показателях.
10. Без инструментальных обследований (узи легких, кт легких) и лабораторных анализов врачу очень трудно объективно оценить состояние пациента. Часто анализы в норме, но есть высокая температура более 10 дней, сатурация также может быть нормальной выше 94, но за несколько часов опуститься ниже 90. Рентген и прослушивание пациента часто являются малоинформативными.
11. Непрогнозируемость течения ковида при новом штамме является самым большим вызовом для медиков, нам действительно трудно сделать любой прогноз.
12. Противовирусные препараты в стационаре не так эффективны при новом штамме, то же можно сказать о антибактериальных, которые часто применяли ранее.
13. Обоняние и вкус исчезает у пациентов, как и при предыдущих штаммах.
14. На самом деле можно утверждать, что новый штамм вируса просто выматывает пациента и создает условия для того, чтобы появилось больше осложнений ковида.
15. Новый штамм обезвоживает и создает условия для возникновения тромбозов.
16. Может вызвать воспаление перикарда и миокарда.
17. В целом он переносится значительно тяжелее, чем предыдущие штаммы.
18. Группы риска те же – пациенты с избытком веса, аллергическими заболеваниями, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, аутоиммунными системными заболеваниями.
19. По моим наблюдениям женщины легче переносят ковид сейчас, чем мужчины, но это мои личные наблюдения.