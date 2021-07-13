И фермеры, и ученые уже некоторое время знают, что кастрированные бараны живут в среднем дольше, чем те, у которых не было операции. Однако это первый раз, когда кто-то исследовал ДНК, чтобы понять природу этого явления.

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Как происходило исследование

Исследователи измерили биологический возраст ДНК баранов с помощью эпигенетических часов. Этот метод придумал американский генетик Стив Хорват.

Те овцы, которые были кастрированы, демонстрировали более медленную скорость старения, вероятно, вследствие исчезновения у них андрогенов (мужских гормонов). Они могут оказаться ключевым фактором мужского старения, поскольку аналогичные явления обнаружены в тканях крыс и летучих мышей.

Мы разработали способ измерения биологического возраста у широкого круга млекопитающих. Сейчас мы изучили более 200 видов и обнаружили удивительное сходство в изменениях их ДНК. Однако исследование овец было уникальным в том смысле, что оно определило взаимосвязь мужских гормонов и процесса старения,

– объяснили ученые.

Интересно, что и женщины стареют медленнее, чем мужчины, какого бы этнического и расового происхождения они не были. Более того, как отмечают исследователи, кастрированные лабораторные животные и домашние кошки живут дольше.

Какое это имеет значение

Хотя для людей результаты исследования теоретически тоже могут быть справедливыми, ученые не предлагают использовать кастрацию для продления жизни мужчин. Биологи надеются, что их выводы принесут пользу фермерам – они смогут определять баранов, которые будут жить дольше.